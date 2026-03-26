Vr’au gruan dhe më pas u vetëv’ra, familjarët refuzojnë nderimet për Shefit Rrapajn
Transmetuar më 26-03-2026, 10:37

Roskovec – Trupi i Shefit Rrapaj, i cili vrau bashkëshorten e tij, Dashuri Rrapaj, dhe më pas kreu vetëvrasje, u varros nga punonjësit e Shërbimeve të Bashkisë së Roskovecit, pasi familjarët refuzuan të kryenin shërbimet mortore.

Ngjarja e rëndë ndodhi të martën, më 24 mars, rreth orës 14:30, në fshatin Kuman, Fier. Procedura për varrimin u krye pasditen e së mërkurës nga bashkia, në mungesë të pjesëmarrjes së familjarëve.

Ngjarja ka shkaktuar tronditje në komunitet dhe kujdes të veçantë nga autoritetet, ndërsa vijojnë hetimet për rrethanat e ngjarjes.

