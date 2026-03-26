Lojëra fati, policia sekuestron lekë dhe arreston punonjësin

Shkodër – Strukturat e Policisë, në kuadër të kontrollit dhe parandalimit të veprimtarive të paligjshme të lojërave të fatit, finalizuan operacionin e koduar “Gaminator” në qytetin e Fushë Arrëz.
Gjatë kontrollit në një lokal u konstatua aktivitet i kundërligjshëm i lojërave të fatit. Në operacion u arrestua në flagrancë P. P., ndërsa u shpallën në kërkim I. T. dhe G. P., të dy banues në Tiranë.
Nga kontrolli u sekuestruan 2 makineta, 1 pajisje kompjuterike, 1 celular dhe 140,000 lekë, të dyshuara si përfitime nga kjo veprimtari e paligjshme.
Hetimet vijojnë për identifikimin e të tjerëve të përfshirë dhe veprime të mëtejshme ligjore.
