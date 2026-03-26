Çifti grek kapet me 34 kg drogë. Emrat

Korçë – Strukturat e Policisë në Qarkun e Korçës, në bashkëpunim me Policinë Kufitare dhe nën drejtimin e Prokurorisë, kanë finalizuar operacionin e koduar “Gorica”, në kuadër të goditjes së trafikimit të lëndëve narkotike.
Si rezultat i operacionit, u arrestuan në flagrancë shtetasit grekë Thomas Kathreptis, 48 vjeç dhe Antiopi Marinou, 34 vjeçe, të dy banues në Greqi.
Sipas hetimeve, dy shtetasit po transportonin një sasi të konsiderueshme lënde narkotike nga Shqipëria në drejtim të Maqedonia e Veriut, me destinacion final Greqia.
Automjeti i tyre u ndalua në dalje të Pika e Kalimit Kufitar Goricë dhe, pas kontrollit të detajuar në vijën e dytë dhe skaner, u zbuluan 37 pako me lëndë të dyshuar narkotike Cannabis sativa, me peshë totale rreth 34 kilogramë, të fshehura në një hapësirë të përshtatur në pjesën e poshtme të mjetit.
Në cilësinë e provës materiale u sekuestruan lënda narkotike, automjeti, dy telefona celularë dhe një shumë parash në euro.
Ndaj dy të arrestuarve rëndon akuza për veprën penale “Trafikimi i narkotikëve”, kryer në bashkëpunim, ndërsa hetimet vijojnë për identifikimin e personave të tjerë të përfshirë në këtë aktivitet kriminal.
Materialet procedurale i janë referuar Prokurorisë së Korçës për veprime të mëtejshme.
