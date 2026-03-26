Kthesa e fortë, prodhim raketash në vend të makinave

Volkswagen në bisedime me kompaninë izraelite të “Kupolës së Hekurt”
Gjermani – Gjiganti gjerman i automobilave, Volkswagen, po zhvillon negociata me Rafael Advanced Defence Systems për një marrëveshje që mund të shënojë një ndryshim të madh strategjik, kalimin nga prodhimi i makinave drejt sistemeve të mbrojtjes ajrore.
Në fokus të planit është fabrika në Osnabrück, e cila përballet me rënie të prodhimit dhe rrezikon mbylljen. Dy kompanitë po shqyrtojnë mundësinë që kjo njësi të shndërrohet në një qendër prodhimi për komponentë të sistemit Iron Dome, i njohur si “Kupola e Hekurt”.
Projekti synon të ruajë rreth 2,300 vende pune dhe të ripërdorë kapacitetet industriale ekzistuese, duke reflektuar një trend të ri ku industria automobilistike europiane po orienton një pjesë të prodhimit drejt sektorit të mbrojtjes.
Sipas burimeve, fabrika do të prodhojë komponentë kyç si kamionë për transportin e raketave, lëshues dhe gjeneratorë energjie, ndërsa prodhimi i raketave pritet të realizohet në një impiant tjetër të specializuar që kompania izraelite planifikon të ndërtojë në Gjermani.
Nisma raportohet se mbështetet edhe nga qeveria gjermane e drejtuar nga Friedrich Merz, në një kohë kur Berlini ka rritur ndjeshëm investimet në mbrojtje pas konfliktit Lufta Rusi-Ukrainë.
Megjithatë, realizimi i projektit mbetet i varur nga pranimi i punonjësve për të kaluar nga prodhimi civil në atë ushtarak. Nëse arrihet dakordësia, prodhimi mund të nisë brenda 12 deri në 18 muajve, duke i dhënë një perspektivë të re fabrikës dhe duke reflektuar ndryshimet e thella në industrinë europiane.
