Roboti i shpërndarjes shkakton dëme në Çikago

Rikthehet debati për sigurinë e teknologjisë autonome
Çikago – Një incident i pazakontë në rrugët e qytetit ka rikthyer në qendër të vëmendjes debatin mbi përdorimin e robotëve autonomë në hapësirat publike urbane. Një video e publikuar së fundmi tregon një automjet të kompanisë Serve Robotics duke shkaktuar dëme në një stacion autobusi, pasi ka thyer xhamin mbrojtës të tij.
Në pamjet filmike, roboti shihet i mbuluar me mbeturina teksa lëviz në mënyrë të çrregullt para dhe mbrapa midis copave të xhamit të thyer, përpara se të vazhdojë rrugën e tij. Sjellja e pazakontë ka ngritur pikëpyetje mbi funksionimin dhe sigurinë e këtyre sistemeve autonome.
Ngjarja ka shkaktuar reagime nga banorët vendas, të cilët kanë shprehur shqetësim për rrezikun e mundshëm që këto pajisje mund të paraqesin për këmbësorët dhe infrastrukturën publike, si dhe për nivelin e kontrollit dhe mbikëqyrjes ndaj tyre.
Incidenti pritet të intensifikojë diskutimet mbi rregullimin dhe përdorimin e teknologjive autonome në qytetet moderne.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd