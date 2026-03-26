Befason Sylvinho, 3 lojtarë përfundojnë në tribunë! Mes tyre edhe ‘makthi’ i Polonisë

Trajneri i Kombëtares shqiptare, Sylvinho, ka surprizuar me vendimet e tij përpara sfidës ndaj Polonia, duke lënë tre lojtarë jashtë listës përfundimtare.
“Kam dy muaj që nuk fle, që mendoj për këtë takim”, u shpreh tekniku kuqezi në konferencën për shtyp, pa dhënë detaje mbi formacionin, teksa pret edhe seancën e fundit stërvitore përpara ndeshjes.
Nga 26 lojtarët e grumbulluar, stafi teknik ka qenë i detyruar të përzgjedhë 23 përfundimtarët, duke dërguar në tribunë Jasir Asani, Nazmi Gripshi dhe Klisman Cake.
Këta janë tre lojtarët e sakrifikuar për këtë përballje, ndërsa trajneri ka vendosur t’u besojë dy afrimeve të reja në këtë grumbullim, Pllana dhe Pilo, duke sjellë frymë të re në skuadër për sfidën e rëndësishme.
