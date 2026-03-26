Rreth 3 mijë viktima/ OBSH paralajmëron krizë shëndetësore në Lindjen e Mesme, kërkon ndalimin e sulmeve

Kërkohet ndërprerje e menjëhershme e sulmeve dhe mbrojtje e spitaleve
Lindja e Mesme – Organizata Botërore e Shëndetësisë ka bërë thirrje për ndalimin urgjent të armiqësive në rajon, duke paralajmëruar për një krizë të rëndë shëndetësore që po përshkallëzohet në disa vende.
Drejtoresha rajonale për Mesdheun Lindor, Hanan Balkhy, theksoi se spitalet duhet të konsiderohen zona të sigurta, ndërsa dënoi sulmet e përsëritura ndaj institucioneve shëndetësore. Ajo e cilësoi situatën si një krizë rajonale që po zhvillohet në kohë reale.
Sipas të dhënave, konflikti që përfshin Iran, Izrael dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka shkaktuar pasoja të rënda njerëzore dhe ka dëmtuar rëndë aksesin në kujdesin shëndetësor.
Raportohet se mbi 1,500 persona janë vrarë në Iran, më shumë se 1,000 në Liban dhe dhjetëra në Izrael, ndërsa viktima janë regjistruar edhe në Bregu Perëndimor dhe vendet e Gjirit.
Kriza ka shkaktuar gjithashtu zhvendosje masive të popullsisë, me rreth 3.2 milionë persona të zhvendosur në Iran dhe mbi 1 milion në Liban brenda një muaji. Pacientët me sëmundje kronike po përballen me mungesë trajtimi për shkak të mbylljes së spitaleve dhe pasigurisë.
OBSH paralajmëron edhe për rrezikun e goditjeve ndaj objekteve bërthamore, përfshirë Centrali bërthamor i Bushehrit, si dhe dëmtimin e impianteve të desalinizimit, që mund të ndikojë rëndë furnizimin me ujë.
Organizata ka verifikuar dhjetëra sulme ndaj sistemeve shëndetësore në Iran, Liban dhe Izrael. Ndërkohë, një sulm i fundit në një spital në Darfurin Lindor la të paktën 70 persona të vdekur.
Në bashkëpunim me agjenci të tjera të OKB-së, OBSH po punon për të zbutur pasojat e krizës dhe për të parandaluar përkeqësimin e situatës humanitare, duke kërkuar një armëpushim të menjëhershëm dhe mbrojtjen e sektorit shëndetësor.
