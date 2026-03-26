Zelensky zbulon kushtin e SHBA: Donbasi në këmbim të garancive të sigurisë. Paralajmëron pasoja për Ukrainën dhe Evropën

Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelensky, ka deklaruar se Shtetet e Bashkuara kanë lidhur dhënien e garancive të sigurisë për një marrëveshje paqeje me kushtin që Ukraina të tërhiqet nga rajoni i Donbasit.
Në një intervistë për Reuters, Zelensky tha se pala amerikane është e gatshme të finalizojë garancitë në nivel të lartë vetëm nëse Kievi pranon të heqë dorë nga i gjithë rajoni lindor.
Sipas tij, një tërheqje e tillë do të kishte pasoja serioze jo vetëm për Ukrainën, por edhe për sigurinë e Europës në tërësi.
Zelensky paralajmëroi se një vendim i tillë do të dobësonte ndjeshëm pozicionin e Ukrainës dhe do të krijonte rreziqe të reja për stabilitetin rajonal.
Deklarata e tij vjen në një moment delikat për përpjekjet ndërkombëtare për arritjen e një marrëveshjeje paqeje, ndërsa mbeten të hapura shumë pikëpyetje mbi kushtet dhe kompromiset që mund të kërkohen nga palët.
