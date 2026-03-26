Mënyrat e habitshme se si menopauza mund të ndikojë në gojën tuaj – dhe çfarë mund të bëni në lidhje me të

A e dinit? Menopauza mund të ndikojë drejtpërdrejt te dhëmbët dhe goja – shenjat që shumë gra nuk i njohin
Menopauza njihet zakonisht për simptomat si afshet e nxehta apo djersitjet gjatë natës, por një aspekt më pak i njohur është ndikimi i saj në shëndetin e gojës dhe dhëmbëve.
Sipas një sondazhi me mbi 1,000 gra, rreth 70% e grave mbi 50 vjeç kanë përjetuar të paktën një problem oral që nga fillimi i menopauzës. Megjithatë, 84% e tyre nuk e dinin se këto simptoma lidhen drejtpërdrejt me ndryshimet hormonale.
Ekspertët shpjegojnë se ulja e estrogjenit dhe progesteronit gjatë menopauzës ndikon në shumë funksione të trupit, përfshirë edhe gojën. Një nga problemet më të zakonshme është tharja e gojës, e cila lidhet me uljen e prodhimit të pështymës. Kjo gjendje mund të çojë në rritje të rrezikut për prishje të dhëmbëve dhe infeksione.
Ndër problemet e tjera të raportuara janë ndjeshmëria e dhëmbëve, gjakderdhja e mishrave dhe tërheqja e tyre, duke ekspozuar rrënjët e dhëmbëve. Në disa raste, menopauza lidhet edhe me dobësimin e kockave, çka mund të ndikojë në strukturën e nofullës.
Një nga vështirësitë kryesore është se disa nga këto probleme nuk janë lehtësisht të dallueshme pa kontroll profesional. Prandaj, specialistët theksojnë rëndësinë e vizitave të rregullta te dentisti, veçanërisht për gratë në këtë periudhë.
Megjithëse këto probleme janë të përhapura, shumë pak gra i diskutojnë ato me dentistin. Megjithatë, pas informimit për lidhjen mes menopauzës dhe shëndetit oral, shumica e tyre shprehen se do t’i japin më shumë rëndësi kontrolleve dentare.
Ekspertët rekomandojnë ruajtjen e një rutine të rregullt higjiene orale, shmangien e duhanit dhe një stil jetese të shëndetshëm për të reduktuar ndikimet negative të menopauzës në shëndetin e gojës.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd