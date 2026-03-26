Burra të moshës së mesme: Kujdes nga dy kimikate të zakonshme që po ju plakin

Studimi paralajmëron për “kimikatet e përhershme” që lidhen me plakje të parakohshme, veçanërisht tek burrat
Një studim i ri ka ngritur shqetësime për ndikimin e disa kimikateve të përdorura gjerësisht në jetën e përditshme, të njohura si “kimikate të përhershme” (PFAS), duke i lidhur ato me shenja të plakjes së parakohshme biologjike.
Sipas kërkimit të realizuar në Shangai, ekspozimi ndaj disa prej këtyre substancave, veçanërisht PFNA dhe PFOSA, është i lidhur me ndryshime në organizëm që përshpejtojnë procesin e plakjes, sidomos tek burrat e moshës 50 deri në 64 vjeç.
Studimi tregoi se këto kimikate mund të ndikojnë negativisht në aftësinë e trupit për të kontrolluar inflamacionin, për të riparuar ADN-në dhe për të metabolizuar proteinat. Gjithashtu u vërejt rritje e “plakjes qelizore”, një proces ku qelizat ndalojnë së ndari dhe humbasin funksionin e tyre normal.
Këto substanca gjenden në shumë produkte të përditshme, si enë gatimi jo-ngjitëse, paketim ushqimi, rroba rezistente ndaj ujit dhe mobilje. Problemi kryesor është se ato nuk shpërbëhen lehtë në natyrë dhe mund të qëndrojnë për qindra apo mijëra vite.
Ekspertët kanë paralajmëruar prej kohësh për rreziqet e ekspozimit afatgjatë ndaj PFAS, të cilat janë lidhur edhe me probleme të tjera shëndetësore si rritja e kolesterolit, çrregullime metabolike dhe sëmundje të ndryshme.
Sipas studiuesve, burrat në moshë të mesme duket se janë më të ndjeshëm ndaj këtyre efekteve, edhe pse arsyet e sakta nuk janë plotësisht të qarta.
Për të reduktuar ekspozimin, rekomandohet kufizimi i ushqimeve të paketuara dhe shmangia e ngrohjes së ushqimit në ambalazhe plastike ose të gatshme.
Studimi thekson se, në mungesë të rregulloreve më të forta, këto kimikate mbeten një rrezik i vazhdueshëm për shëndetin, sidomos në një periudhë të jetës ku organizmi është më i ndjeshëm ndaj sëmundjeve dhe ndryshimeve biologjike.
