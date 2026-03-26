Irani refuzon zyrtarisht propozimin e SHBA-së, vendos pesë kushte për t’i dhënë fund luftës
Transmetuar më 26-03-2026, 08:13

Irani i është përgjigjur negativisht një propozimi amerikan që synon t'i japë fund luftës, duke këmbëngulur se kjo do të ndodhë vetëm sipas kushteve dhe afateve kohore të vetë Teheranit

Irani ka refuzuar një propozim amerikan për përfundimin e konfliktit në vazhdim, duke deklaruar se çdo vendim për fundin e luftës do të merret vetëm sipas kushteve dhe kohës së përcaktuar nga Teherani.

Sipas një zyrtari të lartë politik dhe të sigurisë, i cili foli për Press TV, Irani nuk do të lejojë që Shtetet e Bashkuara të diktojnë ritmin e zhvillimeve dhe ka shprehur vendosmërinë për të vazhduar veprimet deri në përmbushjen e kërkesave të tij.

Zyrtari tha se propozimet e paraqitura nga Uashingtoni konsiderohen të tepruara dhe të shkëputura nga realiteti në terren, duke shtuar se përpjekjet për negociata janë parë me dyshim edhe për shkak të përvojave të mëparshme, të cilat sipas tij kanë qenë mashtruese.

Sipas burimit, Irani ka vendosur pesë kushte kryesore për përfundimin e luftës:

Ndalimi i plotë i sulmeve dhe veprimeve armiqësore

Vendosja e mekanizmave konkrete për të parandaluar rifillimin e konfliktit

Pagesa e qartë dhe e garantuar e dëmeve të luftës

Përfundimi i konfliktit në të gjitha frontet dhe për të gjitha grupet e përfshira

Njohja e sovranitetit të Iranit mbi Ngushticën e Hormuzit

Gjithashtu, Irani ka bërë të ditur se nuk do të ketë negociata pa pranimin e këtyre kushteve dhe se operacionet e tij do të vazhdojnë deri në përmbushjen e tyre.

Zyrtari shtoi se fundi i konfliktit nuk do të përcaktohet nga pala amerikane, por vetëm nga vendimi i Iranit.

Ndërkohë, situata në rajon mbetet e tensionuar, me përpjekje të vazhdueshme diplomatike për të ulur përshkallëzimin dhe për të arritur një zgjidhje të qëndrueshme.

