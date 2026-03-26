Rekord remitancash: Emigrantët sollën 1.1 miliardë euro në Shqipëri gjatë vitit 2025

26 Mars 2026
Të ardhurat nga emigrantët drejt Shqipëri kanë arritur një nivel rekord gjatë vitit 2025, duke reflektuar rritjen e numrit të shqiptarëve që jetojnë dhe punojnë jashtë vendit.
Sipas të dhënave të Banka e Shqipërisë, remitancat arritën në 1.1 miliardë euro, me një rritje prej 5.9% krahasuar me një vit më parë. Ky është niveli më i lartë i regjistruar ndonjëherë në vend.
Rritja e prurjeve u përshpejtua veçanërisht në gjysmën e dytë të vitit. Në periudhën korrik–shtator, emigrantët dërguan rreth 285 milionë euro, ndërsa në tremujorin e fundit të vitit shifra arriti në 302 milionë euro, e ndikuar nga kthimi sezonal i emigrantëve gjatë verës dhe festave të fundvitit.
Tendenca rritëse e remitancave është e vazhdueshme që nga viti 2013, me një ndërprerje të përkohshme në vitin 2020 për shkak të pandemisë. Pas kësaj periudhe, flukset janë rritur ndjeshëm, duke kaluar për herë të parë pragun e 1 miliard eurove në vitet e fundit.
Ndërkohë, të dhënat nga INSTAT tregojnë se migracioni neto në Shqipëri mbetet negativ përgjatë gjithë periudhës 2011–2025. Pas pandemisë, largimet nga vendi janë intensifikuar, me kulmin në vitin 2024 kur humbja neto e popullsisë arriti mbi 43 mijë persona.
Edhe Eurostat konfirmon këtë trend, duke raportuar se gjatë viteve 2021–2024 shtetasit shqiptarë përfituan mbi 284 mijë leje qëndrimi për herë të parë në vendet e Bashkimit Europian, me një rritje të ndjeshme të lejeve të punës.
Sipas ekspertëve të tregut, burimet kryesore të remitancave mbeten vendet tradicionale si Greqi dhe Itali, ndërsa vitet e fundit është vënë re rritje edhe nga destinacione të reja si Mbretëria e Bashkuar dhe Gjermani.
Remitancat përbëjnë një burim të rëndësishëm për ekonominë shqiptare, pasi ndikojnë drejtpërdrejt në mirëqenien e familjeve dhe në konsumin e brendshëm. Ato përllogariten nga Banka e Shqipërisë në kuadër të bilancit të pagesave, duke përfshirë si transfertat përmes kanaleve formale ashtu edhe ato informale.
