Rritja e çmimeve të karburanteve: Shqipëria humb deri në 1 milion euro në ditë nga furnizimi jashtë vendit

26 Mars 2026
Rritja e çmimeve të karburanteve në Shqipëri po nxit gjithnjë e më shumë qytetarët të furnizohen në vendet fqinje, duke shkaktuar humbje të konsiderueshme për ekonominë vendase.
Në zonat kufitare, veçanërisht pranë pikës së Murriqan, është vërejtur një rritje e ndjeshme e automjeteve që kalojnë drejt Mal i Zi për të blerë karburant më të lirë. Çmimi i naftës atje është rreth 1.57 euro për litër, ndërsa në Shqipëri arrin në rreth 2.2 euro për litër.
Diferenca e lartë e çmimeve bën që, me të njëjtën shumë parash, qytetarët të përfitojnë deri në 42% më shumë karburant jashtë vendit. Ky fenomen nuk kufizohet vetëm tek banorët e zonave kufitare, por përfshin edhe qytetarë nga Shkodër, të cilët udhëtojnë rregullisht drejt Podgoricë për furnizim dhe blerje të produkteve ushqimore më të lira.
Sipas të dhënave të Eurostat, çmimet e ushqimeve në Shqipëri janë pothuajse në nivelin e mesatares europiane, ndërsa në vendet e rajonit si Maqedonia e Veriut dhe Mali i Zi mbeten ndjeshëm më të ulëta.
Ekspertët vlerësojnë se kjo diferencë çmimesh po zhvendos konsumin jashtë vendit, duke sjellë pasoja direkte për ekonominë shqiptare: ulje të të ardhurave fiskale, tkurrje të konsumit të brendshëm dhe presion mbi bizneset vendase.
Sipas Shoqata e Shoqërive të Hidrokarbureve, rreth 300 deri në 500 ton karburant në ditë blihet jashtë vendit nga qytetarët shqiptarë në zonat kufitare. Një konsum shtesë i humbur prej 120 deri në 300 ton në ditë lidhet me automjetet e huaja që zgjedhin të furnizohen në vendet fqinje.
Të dhënat nga Ministria e Financave tregojnë se konsumi ditor i karburanteve në Shqipëri është rreth 2000 ton, ndërsa vlerësohet se 15–25% e këtij konsumi po zhvendoset jashtë vendit.
Në terma financiarë, kjo përkthehet në rreth 1 milion euro në ditë që dalin nga ekonomia shqiptare për blerjen e karburanteve në vendet fqinje, ose mbi 350 milionë euro në vit.
Një nga arsyet kryesore të kësaj diference mbetet barra e lartë fiskale. Aktualisht, taksat përbëjnë rreth 53% të çmimit final të naftës në Shqipëri, ndjeshëm më shumë se në Kosovë, Maqedoninë e Veriut dhe Malin e Zi.
Ekspertët sugjerojnë se ulja e taksave mund të rikthente konsumin brenda vendit dhe të rriste kërkesën me 25–30%, duke kompensuar pjesërisht humbjet në të ardhurat buxhetore përmes volumit më të lartë të shitjeve.
