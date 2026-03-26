Tensionet SHBA–Iran: Teherani minon ishullin Kharg, Donald Trump akuzon për negociata të fshehta

Tensionet mes Shtetet e Bashkuara dhe Iran janë përshkallëzuar ndjeshëm, ndërsa Teherani raportohet se po përgatitet për një ndërhyrje të mundshme ushtarake amerikane.
Sipas raportimeve të CNN, që citojnë burime të inteligjencës amerikane, Irani ka vendosur mina dhe ka dislokuar forca shtesë ushtarake, përfshirë sisteme të mbrojtjes ajrore, në ishullin strategjik Ishulli Kharg. Ky ishull konsiderohet jetik për ekonominë iraniane, pasi përpunon rreth 90% të eksporteve të naftës së vendit.
Nga ana tjetër, presidenti amerikan Donald Trump deklaroi se udhëheqësit iranianë “kanë frikë” të pranojnë se janë duke negociuar me Uashingtonin. Këto komente erdhën pasi ministri i Jashtëm iranian, Abbas Araghchi, mohoi çdo mundësi negociatash në këtë fazë, duke theksuar se vendi do të vazhdojë të mbrojë veten.
Burime nga administrata amerikane bëjnë të ditur se po shqyrtohet mundësia e një operacioni për marrjen nën kontroll të ishullit Kharg, si një mënyrë presioni për të detyruar Iranin të rihapë Ngushtica e Hormuzit, një rrugë kyçe për tregtinë globale të energjisë.
Shtëpia e Bardhë ka deklaruar se SHBA-të janë “shumë afër” arritjes së objektivave të tyre, ndërsa ka paralajmëruar për pasoja të rënda nëse Irani nuk tërhiqet. Presidenti Trump ka përdorur gjithashtu tone të ashpra, duke theksuar se është i gatshëm të përshkallëzojë situatën.
Nga ana e tij, Irani ka paraqitur pesë kushte për përfundimin e konfliktit, duke përfshirë ndalimin e luftimeve në të gjitha frontet dhe kompensimin e dëmeve. Autoritetet në Teheran kanë deklaruar se përfundimi i luftës do të ndodhë “kur dhe si të vendosë Irani”.
Ndërkohë, mediat raportojnë se SHBA-të i kanë paraqitur Iranit një plan me 15 pika, që përfshin kufizimin e programit bërthamor dhe garantimin e lëvizjes së lirë në Ngushticën e Hormuzit. Teherani e ka cilësuar këtë plan si të papranueshëm, por ka lënë të hapur mundësinë e një qëndrimi të mëvonshëm.
Situata mbetet e tensionuar edhe në rajon, ku Izrael dhe Irani vazhdojnë shkëmbimin e sulmeve, ndërsa përplasjet janë shtrirë edhe në Liban, në kuadër të konfliktit me Hezbollah.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd