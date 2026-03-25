Stenaldo i buzëqeshur pas daljes nga BBV, fotografohet krah Luizit

Tirana – Pas daljes përfundimtare nga “Big Brother VIP Albania 5”, Stenaldo Mëhilli duket i buzëqeshur dhe i qetë. Ish-banori u largua nga gara pas përballjes me nominim me Mateon dhe menjëherë pas daljes ndau një foto në Instagram krah Luiz Ejllit, ish-fitues i “Big Brother VIP 2”.
Në postimin e tij, Stenaldo shkruante:
“Faleminderit për suportin! Shumë i lumtur që u takuam përsëri. Vlerësim dhe respekt”.
Fotoja tregon dy ish-konkurrentët të buzëqeshur, duke lënë të kuptohet se mund të ketë lindur një miqësi e re mes tyre. Gjatë kohës në shtëpinë e BBV, Stenaldo fitoi zemrat e ndjekësve për qëndrimin dhe personalitetin e hapur.
Ndjekësit e spektaklit tashmë mezi presin të shohin se si do të zhvillohet miqësia mes dy ish-konkurrentëve jashtë kamerave.
