Vendi në Tokë ku gruaja martohet me disa vëllezër për një arsye të fortë!

Në zonat malore të Himalajeve, në kufirin mes Bhutanit dhe Tibetit, disa komunitete kanë zhvilluar një traditë të veçantë familjare, të njohur si poliandri fraterne, ku një grua mund të martohet me disa vëllezër njëkohësisht. Kjo praktikë ka si qëllim kryesor të ruajë pronën dhe të sigurojë mbijetesën në kushte ekstreme.
Fshatrat në këto zona ndodhen në lartësi prej 3,000 deri në 4,000 metrash mbi nivelin e detit, ku toka e punueshme është e kufizuar, terreni i pjerrët dhe sezoni bujqësor i shkurtër. Familjet zakonisht kultivojnë patate, elb dhe disa perime, ndërsa jakët sigurojnë qumësht, mish, lesh dhe materiale për ngrohje, duke qenë të domosdoshëm për mbijetesën.
Një nga sfidat kryesore është ndarja e tokës. Nëse çdo djalë trashëgon një pjesë të veçantë, toka do të copëzohej dhe do të bëhej e papërdorshme. Për këtë arsye, vëllezërit qëndrojnë së bashku në një familje dhe ndajnë një bashkëshorte, duke ruajtur stabilitetin ekonomik dhe pronën të pandarë.
Struktura familjare dhe funksionimi
Vëllai më i madh zakonisht merr rolin kryesor dhe organizon martesën, ndërsa vëllezërit e tjerë bëhen pjesë e të njëjtës familje. Të gjithë burrat konsiderohen bashkëshortë të barabartë, megjithëse ekziston një hierarki e lehtë brenda familjes. Fëmijët i konsiderojnë të gjithë burrat si figura atësore, ndërsa gruaja luan një rol qendror në menaxhimin e shtëpisë dhe rritjen e fëmijëve.
Ky model ndihmon në ruajtjen e tokës, siguron më shumë burime njerëzore për punë dhe stabilitet ekonomik, veçanërisht në zonat malore të vështira.
Sfida dhe ndryshimet moderne
Poliandria nuk është pa sfida; mund të lindin tensione dhe xhelozi, ndërsa disa individë zgjedhin të largohen për të ndërtuar jetë të pavarur. Në dekadat e fundit, arsimi, urbanizimi dhe turizmi kanë sjellë ndryshime të dukshme, dhe brezat e rinj shpesh preferojnë marrëdhënie monogame. Megjithatë, në zonat më të izoluara, kjo praktikë vazhdon të ekzistojë si një formë përshtatjeje ndaj kushteve të vështira.
Ky shembull tregon se mënyrat e organizimit familjar nuk janë universale, por varen nga rrethanat ekonomike dhe mjedisore, duke u shndërruar në një strategji efektive mbijetese në një nga mjediset më të ashpra në botë.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd