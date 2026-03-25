Kristi Lamaj rikthehet në “Big Brother VIP 5”: Brikena dhe Selin shpërthejnë në lot, reagimi i Mirit surprizon

Kristi Lamaj është rikthyer sot në shtëpinë e “Big Brother VIP 5”, duke ndezur emocione të forta tek banorët. Ish-banori hyri në shtëpi përmes murit, siç kishte dalë nga gara disa javë më parë, dhe e filloi rikthimin me këngë dhe shaka, duke u drejtuar banorëve:
“Po unë ju kam thënë që unë vij kur të dua, iki kur të dua”.
Gjatë përplasjes miqësore, Kristi i kujtoi Brikenës dhe Mateos momentin e puthjes së mbrëmshme në “Prime”, ndërsa hëngri një llokum për ta. Brikena, e cila u përlot nga prania e tij, i tha:
“Po mirë moj, unë vuajta aq shumë me të bërë me atë, e ti puthesh pasi ika unë. Po e hëngra llokumin”.
Kristi e qetësoi me një puthje në faqe, duke shtuar emocionin në shtëpi. Selin gjithashtu shpërtheu në lot gjatë përqafimit, duke u munduar ta fshehë emocionin me fjalët:
“Vëllai i Madh nuk jam mirë”.
Megjithatë, reagimi që surprizoi më shumë banorët ishte ai i Mirit, i cili gjithashtu u prek dhe u përlot nga rikthimi i Kristit.
Kthimi i ish-banorit ka rikthyer emocione dhe tensione brenda shtëpisë, duke i bërë momentet e sotme nga më të komentuarat në edicionin e pestë të “Big Brother VIP”.
