Gjykata Kushtetuese rrëzon dekretin për shpërndarjen e Kuvendit, reagon Vjosa Osmani: Nuk kam shkelur Kushtetutën

Gjykata Kushtetuese e Kosovës ka rrëzuar dekretin për shpërndarjen e Kuvendit, ndërsa Presidentja Vjosa Osmani ka reaguar duke mohuar çdo shkelje kushtetuese nga ana e saj.
Përmes një reagimi publik, Osmani theksoi se në asnjë paragraf të aktgjykimit, gjykata nuk ka konstatuar shkelje të Kushtetutës nga Presidentja. Sipas saj, vendimi konfirmon se nuk është dekreti ai që çon vendin në zgjedhje të reja, por dështimi i Kuvendi i Kosovës për zgjedhjen e Presidentit të ri.
Presidentja nënvizoi se dekreti i saj ka qenë thjesht një formalizim i një situate ekzistuese kushtetuese dhe se përgjegjësia për zhvillimin e zgjedhjeve bie mbi Kuvendin, për shkak të mungesës së konsensusit politik për zgjedhjen e kreut të shtetit.
Sipas Presidencës, aktgjykimi konfirmon gjithashtu interpretimin lidhur me afatet kushtetuese, duke theksuar se procedura për zgjedhjen e Presidentit duhet të përfundojë brenda afateve të përcaktuara dhe nuk mund të tejzgjatet.
Ndërkohë, Presidentja Osmani ka mirëpritur afatin shtesë prej 34 ditësh të vendosur nga Gjykata Kushtetuese për deputetët, duke u bërë thirrje atyre që të përmbushin pa vonesë detyrimin kushtetues për zgjedhjen e Presidentit të ri.
Ajo shtoi se vendosja e këtij afati nuk ka qenë në kompetencën e saj, por se dekreti presidencial ka shërbyer për të mundësuar sqarimin përfundimtar nga Gjykata Kushtetuese, si autoriteti i vetëm për interpretimin e Kushtetutës.
Në përfundim, Presidenca kritikoi deklaratat politike që pretendojnë shkelje kushtetuese, duke i cilësuar ato si keqinterpretim të vendimit dhe si përpjekje për politizim të situatës. Presidentja u bëri thirrje deputetëve që të caktojnë sa më parë seancën për zgjedhjen e Presidentit të ri, me qëllim garantimin e stabilitetit institucional në vend.
