Aksident rrugor në aksin Shkodër–Velipojë

Një aksident rrugor është regjistruar mbrëmjen e sotme në aksin “Shkodër–Velipojë”.
Sipas informacioneve paraprake, rreth orës 20:25, shtetasi H. C., 57 vjeç, duke drejtuar automjetin e tij, ka humbur kontrollin mbi drejtimin e mjetit, duke bërë që automjeti të dalë nga rruga.
Si pasojë e aksidentit, drejtuesi i automjetit ka mbetur i dëmtuar dhe është transportuar në Spitalin Rajonal Shkodër, ku ndodhet jashtë rrezikut për jetën.
Ndërkohë, grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për zbardhjen e plotë të rrethanave të aksidentit.
