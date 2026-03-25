Gjykata Kushtetuese rrëzon dekretin e presidentes Vjosa Osmani për shpërndarjen e Kuvendit

Gjykata Kushtetuese rrëzon dekretin për shpërndarjen e Kuvendit dhe vendos afat për zgjedhjen e presidentit
Vendim i fortë nga Kushtetuesja: dekreti i presidentes pa efekt, nis afati kritik për Kuvendin
Prishtinë – Gjykata Kushtetuese e Kosovës ka publikuar më 25 mars 2026 aktgjykimin për rastet KO72/26 dhe KO74/26, duke marrë një vendim me ndikim të drejtpërdrejtë në zhvillimet politike në vend.
Gjykata ka vendosur njëzëri që kërkesat janë të pranueshme dhe ka konstatuar se dekreti i presidentes për shpërndarjen e Kuvendit nuk prodhon asnjë efekt juridik.
Sipas vendimit, deputetët e Kuvendit kanë 34 ditë afat nga hyrja në fuqi e aktgjykimit për të zhvilluar dhe përfunduar procedurën e zgjedhjes së presidentit të Republikës.
Nëse Kuvendi nuk arrin të zgjedhë presidentin brenda këtij afati, atëherë shpërndarja e Kuvendit do të ndodhë automatikisht sipas Kushtetutës, dhe zgjedhjet e parakohshme duhet të mbahen brenda 45 ditësh.
Gjykata ka njoftuar gjithashtu se masa e përkohshme e vendosur më 9 mars 2026 shfuqizohet me hyrjen në fuqi të këtij aktgjykimi.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe pritet të ndikojë drejtpërdrejt në zhvillimet e ardhshme politike në Kosovë.
