OCCRP: Shqiptari i shfaqur në luks në klipin e Drake grabitës bankash dhe me të kaluar kriminale

Një investigim i detajuar i publikuar nga OCCRP ka hedhur dritë mbi figurën e Hamdi Lataj, i cili së fundmi është bërë pjesë e vëmendjes publike pas paraqitjes në një videoklip të reperit me famë botërore Drake. Pas një imazhi të jashtëm luksoz, artikulli zbulon një histori të ndërlikuar që përfshin dënime penale, hetime ndërkombëtare dhe lidhje të dyshuara me botën e krimit.
Nga Kosova në Amerikë: fillimet dhe problemet me ligjin
Me origjinë nga Kosova, Lataj u largua drejt Shtetet e Bashkuara të Amerikës në vitet 1980, ku sipas dokumenteve të emigracionit, hyri në mënyrë të paligjshme në vitin 1986. Ai kërkoi azil, por kërkesa iu refuzua në vitin 1987. Megjithatë, qëndroi në vend gjatë procesit të apelimit, periudhë gjatë së cilës filluan edhe problemet e tij me drejtësinë.
Në vitin 2001, ai u përfshi në një rast të rëndë penal, duke u dënuar për komplot në grabitje bankash. Sipas dokumenteve gjyqësore, ai ishte pjesë e një grupi emigrantësh nga Ballkani që planifikonin vjedhje të organizuara në zonën e Nju Jorkut. Një nga rastet përfshinte një bankë në Brooklyn, ku autorët tentuan të hynin përmes çatisë duke përdorur mjete prerëse.
Lataj u arrestua teksa po largohej nga vendi i ngjarjes me automjetin e tij dhe u dënua me dy vite burg federal. Pas lirimit në vitin 2003, ai u përball sërish me procedura dëbimi, të cilat u finalizuan në vitin 2009, megjithëse ai kishte argumentuar se kthimi në vendlindje do ta ekspozonte ndaj rrezikut për shkak të një konflikti gjakmarrjeje.
Hetime për trafik droge dhe pastrim parash
Pavarësisht të kaluarës penale në SHBA, emri i Latajt vijoi të shfaqej në hetime të tjera. Një aktakuzë amerikane e vitit 2013 e lidhte atë me një rrjet të dyshuar për trafik droge dhe pastrim parash, ku përfshihej edhe Arif Kurti, i cilësuar nga autoritetet si drejtues i një organizate kriminale. Megjithatë, Lataj nuk u paraqit kurrë në gjykatë për këtë çështje dhe më pas emri i tij u hoq nga versionet zyrtare të dokumentit, pa sqarime publike nga autoritetet.
Pas kësaj periudhe, ai u zhvendos në Kanada, ku vazhdoi të jetë në vëmendjen e organeve ligjzbatuese. Një dokument i Royal Canadian Mounted Police i vitit 2016 tregon se autoritetet dyshonin që ai ishte i përfshirë në trafik droge në Toronto dhe zona të tjera.
Në të njëjtin dokument, përmendet edhe një lidhje e dyshuar me Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, një nga figurat më famëkeqe të krimit ndërkombëtar. Megjithatë, nuk ka prova që Lataj të jetë akuzuar zyrtarisht në Kanada për këtë çështje.
“Project Hobart” dhe lidhjet me rrjete kriminale
Emri i tij u shfaq sërish në vitin 2019, në kuadër të një hetimi të gjerë të autoriteteve kanadeze të njohur si “Project Hobart”, që synonte goditjen e rrjeteve të basteve të paligjshme dhe pastrimit të parave.
Sipas dokumenteve të siguruara nga gazetarët, një gjyqtar autorizoi survejimin e automjeteve dhe telefonit të Latajt, i cili konsiderohej një nga “personat kryesorë të njohur” në këtë hetim. Operacioni përfshinte gjithashtu individë të lidhur me organizata kriminale si Hells Angels dhe elementë të dyshuar të mafias italiane ‘Ndrangheta, përfshirë Angelo Figliomeni.
Edhe në këtë rast, nuk rezulton që Lataj të jetë akuzuar zyrtarisht.
Jeta luksoze dhe shfaqja në klipin e Drake
Pavarësisht historikut të tij, Lataj duket se jeton një jetë të pasur në Toronto. Ai raportohet se banon në një nga kullat më ekskluzive të qytetit, frekuenton ndeshje të ekipit Toronto Raptors dhe shfaqet shpesh në ambiente elitare.
Ai u rikthye në vëmendjen publike pas pjesëmarrjes në videoklipin e këngës “Polar Opposites” të Drake, publikuar në vitin 2023. Në video, Lataj shfaqet në një ambient të errët me tematikë të botës së nëndheshme, duke luajtur letra dhe duke ndërvepruar me artistin.
Nuk ka prova që Drake të ketë pasur dijeni për të kaluarën e tij, ndërsa as artisti dhe as Lataj nuk kanë reaguar ndaj kërkesave për koment nga mediat.
Mes dy botëve: filantropi dhe pikëpyetje
Përtej dyshimeve dhe hetimeve, raporti thekson se Lataj ka kontribuar edhe në kauza bamirësie në Kosovë, duke dhuruar shuma të konsiderueshme parash. Megjithatë, burimet nuk arrijnë të përcaktojnë qartë aktivitetin e tij profesional, ndërsa në disa dokumente zyrtare ai figuron me profesion “të panjohur”.
Rasti i tij mbetet kompleks dhe i paqartë, duke ndërthurur elementë të një jete luksoze me një të kaluar të mbushur me probleme ligjore dhe dyshime për përfshirje në rrjete kriminale ndërkombëtare.
