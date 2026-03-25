Sulm i ri kibernetik! ‘Homeland Justice’ pretendon hakerimin e Postës Shqiptare
Transmetuar më 25-03-2026, 19:58

Një tjetër incident i rëndë kibernetik është raportuar ndaj institucioneve shtetërore në Shqipëri. Pas sulmit ndaj faqes zyrtare të Kuvendi i Shqipërisë, grupi i njohur si Homeland Justice ka deklaruar se ka depërtuar edhe në sistemet e Posta Shqiptare.

Në një reagim të publikuar në aplikacionin Telegram, grupi pretendon se ka marrë nën kontroll infrastrukturën digjitale të institucionit dhe se disponon të gjitha të dhënat e tij.

Sipas deklaratës së shpërndarë, “Homeland Justice” e lidh këtë sulm me akuza ndaj Postës Shqiptare për bashkëpunim të pretenduar me Muxhahedinët e Popullit të Iranit, një organizatë e njohur për praninë e saj në kampin Ashraf 3. Në reagim përfshihen akuza të forta për korrupsion dhe veprimtari që, sipas tyre, cenojnë sigurinë.

Grupi paralajmëron gjithashtu për sulme të tjera në të ardhmen, duke theksuar se zotëron faqen dhe të dhënat e institucionit dhe se “nuk do t’i lërë të qetë”.

Deri në këto momente, nuk ka një reagim zyrtar nga Posta Shqiptare në lidhje me këto pretendime. Ndërkohë, faqja zyrtare e institucionit raportohet se është jashtë funksionit.

Autoritetet pritet të verifikojnë vërtetësinë e pretendimeve dhe të vlerësojnë shkallën e mundshme të dëmit, në një kohë kur siguria kibernetike mbetet një nga sfidat kryesore për institucionet publike në vend.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

