Të dielën ndryshon ora: do të flemë një orë më pak

Ndryshimi i orës për kalimin në orën verore do të ndodhë këtë të diel, më 29 mars, kur akrepat do të lëvizin një orë përpara.
Konkretisht, në orën 03:00 të mëngjesit, akrepat do të shkojnë në 04:00, çka do të thotë se do të flemë një orë më pak, por në këmbim do të kemi më shumë dritë natyrore gjatë ditës.
Ky rregull zbatohet në vendet e Bashkimi Europian, si pjesë e sistemit të unifikuar për alternimin mes orës dimërore dhe asaj verore.
Ora verore do të qëndrojë në fuqi deri në të dielën e fundit të tetorit, konkretisht më 25 tetor 2026, kur akrepat do të kthehen një orë pas dhe do të rikthehet ora dimërore.
Qëllimi i këtij ndryshimi është kursimi i energjisë dhe shfrytëzimi më efikas i dritës natyrore gjatë muajve më të ngrohtë. Kjo praktikë aplikohet në Evropë prej dekadash, megjithëse ka pasur diskutime për heqjen e saj.
Shumica e pajisjeve elektronike, si telefonat inteligjentë dhe kompjuterët, e bëjnë këtë ndryshim automatikisht, ndërsa përdoruesit e orëve analoge duhet ta rregullojnë manualisht.
