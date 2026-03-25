Shqipëri–Poloni, Gjimshiti: ‘Në fushë futem vetëm për fitore’

Në prag të ndeshjes vendimtare mes Kombëtarja e Shqipërisë dhe Kombëtarja e Polonisë për fazën “play-off” të Botërorit, kapiteni Berat Gjimshiti doli në konferencë për shtyp krah trajnerit Sylvinho.
Mbrojtësi kuqezi theksoi se skuadra është e vetëdijshme për rëndësinë e sfidës dhe se përvojat e ndeshjeve të fundit kanë ndikuar pozitivisht në përgatitjen e ekipit.
“Unë besoj se shanset në fushë janë 50-50. Futem gjithmonë për fitore, ashtu si edhe Kombëtarja. Kemi fituar shumë eksperiencë në ndeshjet e fundit dhe kjo do të na ndihmojë,” u shpreh Gjimshiti.
Ai shtoi se përballja me një kundërshtar të fortë si Polonia kërkon përqendrim maksimal dhe ekzekutim të përkryer në çdo detaj të lojës.
“Për taktikën vendos trajneri, por ne duhet të japim maksimumin. Duhet të jemi perfektë për të fituar ndaj tyre,” deklaroi kapiteni.
Gjimshiti theksoi gjithashtu se një kualifikim në Botëror me Shqipërinë do të ishte një arritje e jashtëzakonshme, por për momentin fokusi mbetet te ndeshja e radhës.
