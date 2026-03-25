Koalicioni i OJQ-ve kundërshton vendimin e Vjosa Osmanit për KQZ-në

Koalicioni i organizatave joqeveritare Demokracia në Veprim (DnV) ka kundërshtuar vendimin e presidentes së Kosova, Vjosa Osmani, për t’iu drejtuar Gjykata Kushtetuese e Kosovës lidhur me emërimin e anëtarëve të Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (KQZ).
Sipas DnV-së, ky veprim vonon kompletimin e institucionit në një moment kur funksionaliteti i tij është thelbësor për integritetin e proceseve zgjedhore.
Një ditë më parë, Presidenca njoftoi se partitë parlamentare kanë propozuar më shumë kandidatë sesa parashikohet, ndërsa presidentja ka theksuar se emërimet do të bëhen pasi të merret një sqarim nga Gjykata Kushtetuese.
Në reagimin e saj, DnV thekson se mënyra e përbërjes së KQZ-së është e përcaktuar qartë në kuadrin kushtetues dhe ligjor, përmes modelit të përfaqësimit. Sipas këtij modeli, përfaqësimi nuk lidhet drejtpërdrejt me rezultatin zgjedhor apo peshën politike të partive, por me balancën ndërmjet grupeve parlamentare që kanë të drejtë propozimi.
Më herët, presidentja Osmani deklaroi se Lëvizja Vetëvendosje ka kërkuar tre anëtarë, ndërsa janë emëruar dy, ndërsa Partia Demokratike e Kosovës ka kërkuar dy dhe është emëruar një, duke argumentuar se kërkesat kanë tejkaluar kufijtë kushtetues.
DnV rikujton se edhe pas zgjedhjeve të vitit 2021, përbërja e KQZ-së është bazuar në një model strikt përfaqësimi, duke kufizuar përfaqësimin e subjektit më të madh në dy anëtarë, pavarësisht rezultatit zgjedhor.
Sipas organizatës, referimi i çështjes në Gjykatën Kushtetuese nuk sjell qartësi shtesë, por shkakton vonesa në një proces që kërkon vendimmarrje të drejtpërdrejtë. Mosplotësimi i përbërjes së plotë të KQZ-së, sipas tyre, cenon funksionimin dhe vendimmarrjen e këtij institucioni.
DnV i ka bërë thirrje institucioneve që emërimi i anëtarit të mbetur të përmbyllet pa vonesa, në përputhje me Kushtetutën dhe legjislacionin në fuqi, për të garantuar funksionalitetin dhe besueshmërinë e procesit zgjedhor.
