Kina bën thirrje për veprime urgjente ndërkombëtare në kushtet e përkeqësimit të tensioneve në Lindjen e Mesme

Kina bëri thirrje për veprime urgjente ndërkombëtare për çështjen palestinezo-izraelite, ndërsa konflikti në Lindjen e Mesme vazhdon të zgjerohet, me tensionet në rritje që paraqesin rreziqe serioze për qëndrueshmërinë rajonale dhe ekonominë globale, tha të martën Fu Cong, përfaqësuesi i përhershëm i Kinës në Kombet e Bashkuara, në një mbledhje të Këshillit të Sigurimit të OKB-së.
Fu i bëri thirrje komunitetit ndërkombëtar të demonstrojë vullnet të fortë politik dhe të ndërmarrë masa vendimtare drejt një zgjidhjeje gjithëpërfshirëse, të drejtë dhe të qëndrueshme në rrethanat serioze.
Ai paraqiti një propozim prej tre pikash kundrejt çështjes palestineze që po përkeqësohet me shpejtësi, bombardimeve të vazhdueshme në Gazë, intensifikimit të veprimeve të paligjshme në vendbanimet në Bregun Perëndimor të lumit Jordan dhe largimit të mëtejshëm prej "zgjidhjes me dy shtete".
Së pari, duhet të jepet përparësi jetës njerëzore dhe vuajtjet e popullit të Gazës duhet të përfundojnë menjëherë.
Izraeli duhet të përmbushë detyrimet e tij sipas ligjit ndërkombëtar humanitar, të hapë plotësisht vendkalimet kufitare, të heqë kufizimet ndaj qasjes humanitare dhe të ndalojë sulmet ndaj organizatave humanitare, veçanërisht UNRWA-s.
Së dyti, duhet të mbështetet sundimi ndërkombëtar i ligjit dhe veprimet e paligjshme në Bregun Perëndimor duhet të ndalohen me vendosmëri.
Së treti, duhet të mbështeten barazia e drejtësia dhe të përshpejtohen përpjekjet për të çuar përpara "zgjidhjen me dy shtete".
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd