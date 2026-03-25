Vrasja e biznesmenit, gjykata shpall burgim të përjetshëm për të akuzuarin

Atentati ndaj Ardian Nikulaj/ Gjykata dënon me burg përjetë portugezin Ruben Saraiva
Gjykata e Lezhës ka dënuar me burgim të përjetshëm autorin e vrasjes së biznesmenit Ardian Nikulaj. Sipas burimeve paraprake, trupa gjykuese ka dhënë dënimin maksimal për shtetasin portugez Ruben Saraiva.
Seanca gjyqësore u zhvillua nën masa të rrepta sigurie, ndërsa në sallë ishin të pranishëm edhe familjarë të viktimës.
Më 3 mars, Prokuroria e Lezhës paraqiti pretencën, duke kërkuar dënimin me burgim të përjetshëm për të pandehurin. Sipas hetimeve, ai akuzohej për veprat penale “Vrasje e kryer për interes ose hakmarrje” dhe “Mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve, armëve shpërthyese dhe municionit”.
Si ndodhi ngjarja?
Ngjarja ka rrënjë të hershme, që datojnë që nga viti 1997, kur vëllai i viktimës, Pëllumb Nikulaj, i punësuar si roje sigurie në një karburant, u përfshi në një konflikt me familjen Lekstakaj lidhur me një pagesë të papaguar.
Sipas të dhënave, disa orë pas konfliktit, një grup i armatosur u paraqit në vendngjarje dhe ekzekutoi Pëllumb Nikulajn dhe një tjetër person. Në vitet në vijim u regjistruan edhe disa vrasje të tjera mes palëve, duke thelluar armiqësinë.
Pas një periudhe të gjatë qetësie, konflikti u rikthye në prill të vitit 2023 në Shëngjin, ku Ardian Nikulaj u qëllua për vdekje në ambientet e biznesit të tij, pranë hotelit “Coral”.
Ngjarja konsiderohet si pjesë e një konflikti të vjetër mes familjeve, i cili u riaktivizua pas më shumë se dy dekadash.
