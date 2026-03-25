‘Nuk duam të mashtrohemi sërish’! Irani skeptik ndaj ofertës për paqe të Trump

Zyrtarët e Irani kanë shprehur mosbesim të thellë ndaj përpjekjeve të fundit të administratës amerikane për të nisur negociata paqeje, duke i cilësuar ato si një manovër taktike nga presidenti Donald Trump.
Sipas burimeve të përfshira në diskutime, Teherani u ka komunikuar vendeve ndërmjetëse se është “mashtuar dy herë” gjatë raundeve të mëparshme të negociatave dhe nuk është i gatshëm të përsërisë të njëjtin skenar.
Nga ana tjetër, Shtetet e Bashkuara të Amerikës po kërkojnë zhvillimin e një takimi ballë për ballë, i cili mund të mbahet në Islamabad. Megjithatë, përvoja e mëparshme ka shtuar ndjeshëm dyshimet e palës iraniane.
Sipas të njëjtave burime, në dy rastet e fundit përpjekjet diplomatike janë shoqëruar nga zhvillime të papritura ushtarake. Një episod i tillë ndodhi në qershor, kur Izraeli, me mbështetjen e SHBA-ve, ndërmori sulme ndaj Iranit vetëm disa ditë para një raundi të planifikuar bisedimesh.
Një tjetër rast u raportua tre javë më parë në Gjeneva, ku një marrëveshje paraprake për vazhdimin e dialogut u pasua nga sulme të reja vetëm dy ditë më vonë.
Këto zhvillime kanë forcuar perceptimin në Teheran se ofertat për dialog mund të përdoren si mbulesë për operacione ushtarake, duke e bërë palën iraniane më të rezervuar ndaj çdo iniciative të re diplomatike.
