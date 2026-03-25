Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Arrihet konsensus i parë për Reformën Territoriale
Transmetuar më 25-03-2026, 15:12

Partia Socialiste e Shqipërisë dhe Partia Demokratike e Shqipërisë kanë arritur një dakordësi këtë të mërkurë gjatë mbledhjes së Komisionit për Reformën Territoriale, tre ditë pas protestës së opozitës, e cila u shoqërua me përdorimin e molotovëve dhe fishekzjarrëve.

Gjatë mbledhjes së sotme, të dyja palët miratuan në mënyrë të përbashkët kalendarin e dëgjesave. Bashkëkryetarët e komisionit bënë të ditur se procesi i dëgjesave do të nisë më 3 prill.

Sipas tyre, gjatë muajve prill dhe maj do të zhvillohen dëgjesa si në Kuvendi i Shqipërisë, ashtu edhe në terren, me pjesëmarrjen e kryetarëve të bashkive.

Ky hap konsiderohet si një sinjal i parë bashkëpunimi mes palëve për çuarjen përpara të Reformës Territoriale.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...