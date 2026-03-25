Arrihet konsensus i parë për Reformën Territoriale

Partia Socialiste e Shqipërisë dhe Partia Demokratike e Shqipërisë kanë arritur një dakordësi këtë të mërkurë gjatë mbledhjes së Komisionit për Reformën Territoriale, tre ditë pas protestës së opozitës, e cila u shoqërua me përdorimin e molotovëve dhe fishekzjarrëve.
Gjatë mbledhjes së sotme, të dyja palët miratuan në mënyrë të përbashkët kalendarin e dëgjesave. Bashkëkryetarët e komisionit bënë të ditur se procesi i dëgjesave do të nisë më 3 prill.
Sipas tyre, gjatë muajve prill dhe maj do të zhvillohen dëgjesa si në Kuvendi i Shqipërisë, ashtu edhe në terren, me pjesëmarrjen e kryetarëve të bashkive.
Ky hap konsiderohet si një sinjal i parë bashkëpunimi mes palëve për çuarjen përpara të Reformës Territoriale.
