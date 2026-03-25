Shkarkimi i dy këshilltarëve në Durrës, reagon Berisha: Kanë punuar për kundërshtarin

TIRANË – Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, ka reaguar lidhur me shkarkimin e dy këshilltarëve demokratë në Durrës, të cilët njiheshin si mbështetës të Ervin Salianji.
Në një konferencë për mediat, Berisha deklaroi se, sipas tij, këshilltarët në fjalë kanë punuar në favor të Partisë Socialiste, duke theksuar se kush vepron në këtë mënyrë “e ka nxjerrë veten jashtë partisë”.
Ai ngriti gjithashtu dyshime për angazhimin e tyre në këshillin bashkiak, duke pretenduar se ata merrnin pjesë rrallë në mbledhje dhe paraqiteshin vetëm për përfitime financiare.
