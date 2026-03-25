Arrestimi i shqiptarëve në Serbi, Berisha akuza Ramës: Po hesht për ngjarjen

TIRANË – Kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha, ka reaguar lidhur me arrestimin e katër tifozëve shqiptarë në Beograd, duke akuzuar kryeministrin Edi Rama për mungesë reagimi.
Gjatë një konference për mediat, Berisha u shpreh se heshtja e Ramës për këtë çështje është e pajustifikuar, duke e lidhur atë me marrëdhëniet e tij me presidentin serb.
Sipas tij, autoritetet serbe duhet të lirojnë menjëherë të rinjtë shqiptarë të arrestuar, ndërsa u bëri thirrje edhe faktorëve ndërkombëtarë që të reagojnë për këtë ngjarje.
Arrestimi i katër shqiptarëve në Serbi ka ardhur pas publikimit në rrjetet sociale të një videoje me simbolikë kombëtare, çka ka nxitur reagime në opinionin publik.
