Video
Arrestimi i shqiptarëve në Serbi, Berisha akuza Ramës: Po hesht për ngjarjen
Transmetuar më 25-03-2026, 13:01

TIRANË – Kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha, ka reaguar lidhur me arrestimin e katër tifozëve shqiptarë në Beograd, duke akuzuar kryeministrin Edi Rama për mungesë reagimi.

Gjatë një konference për mediat, Berisha u shpreh se heshtja e Ramës për këtë çështje është e pajustifikuar, duke e lidhur atë me marrëdhëniet e tij me presidentin serb.

Sipas tij, autoritetet serbe duhet të lirojnë menjëherë të rinjtë shqiptarë të arrestuar, ndërsa u bëri thirrje edhe faktorëve ndërkombëtarë që të reagojnë për këtë ngjarje.

Arrestimi i katër shqiptarëve në Serbi ka ardhur pas publikimit në rrjetet sociale të një videoje me simbolikë kombëtare, çka ka nxitur reagime në opinionin publik.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

