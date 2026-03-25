Aksident fatal në Shkup: Ndalohet shoferi 21-vjeçar pasi përplasi këmbësorin

SHKUP – Një aksident me pasojë vdekjen e një këmbësori është regjistruar në Shkup, ku një 21-vjeçar është ndaluar nga policia.
Sipas njoftimit të Ministrisë së Punëve të Brendshme, ngjarja ka ndodhur mbrëmjen e 24 marsit, rreth orës 23:20, në rrugën “500” në fshatin Marinë, në komunën e Ilindenit.
Një automjet tip “Kia”, me targa të Shkupit, i drejtuar nga shtetasi A.A. (21), ka përplasur këmbësorin O.M. (52), të dy banues në të njëjtin fshat.
Si pasojë e plagëve të marra, 52-vjeçari ka ndërruar jetë në vendngjarje, ndërsa vdekja është konstatuar nga ekipi i Ndihmës së Shpejtë.
Me urdhër të prokurorit publik, trupi i viktimës është dërguar për autopsi, ndërsa automjeti është sekuestruar për ekspertizë. Shoferi është ndaluar në Stacionin Policor në Gazi Babë.
Këqyrja e vendit të ngjarjes është kryer nga një ekip hetimor i policisë së Shkupit, ndërsa pas dokumentimit të plotë të rastit pritet të ngrihet kallëzim penal përkatës.
