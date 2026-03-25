Ngjarje e rëndë në Itali: Gruaja shqiptare akuzohet se helmoi vjehrrën

SAVONA — Një grua 48-vjeçare me origjinë shqiptare është vendosur nën masë sigurie në Itali, pasi dyshohet se i ka shkaktuar dëmtime të rënda shëndetësore vjehrrës së saj, një 73-vjeçare invalide, duke i përzier substanca të rrezikshme në ushqim.
Sipas hetimeve, gruaja, e cila kujdesej për të moshuarën, dyshohet se e ka ekspozuar atë në mënyrë të përsëritur ndaj substancave toksike. Rasti u zbulua pas disa shtrimeve në spital të të moshuarës për probleme shëndetësore të përsëritura.
Analizat mjekësore zbuluan vlera anormale në gjak, që lidhen me ekspozimin e vazhdueshëm ndaj substancave kimike të rrezikshme. Kjo çoi në nisjen e hetimeve nga autoritetet.
Gjatë kontrollit në banesë, policia gjeti një produkt që përmbante brodifacoum, një përbërës kimik shumë i rrezikshëm, i cili dyshohet të jetë i njëjtë me atë që ka ndikuar në gjendjen e viktimës.
Gjykata ka vendosur që gruaja të largohet nga banesa familjare, të mos i afrohet viktimës dhe të mbajë një pajisje elektronike monitorimi.
Hetimet po vazhdojnë për të verifikuar nëse persona të tjerë mund të jenë të përfshirë në këtë ngjarje.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd