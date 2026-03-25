Aksident i dhimbshëm, një burrë humb jetën duke punuar

KLOS – Një 69-vjeçar ka humbur jetën në mënyrë aksidentale në një zonë malore në Klos, ndërsa ishte duke prerë dru zjarri.
Sipas njoftimit të Policisë, ngjarja ka ndodhur rreth orës 09:40, ku shtetasi me iniciale Ibrahim Dema, banues në fshatin Dom, njësia administrative Gurë, dyshohet se ka rrëshqitur gjatë punës në terren të thepisur dhe, si pasojë, ka ndërruar jetë në vend.
Në vendngjarje ka mbërritur grupi hetimor, i cili po punon për zbardhjen e plotë të rrethanave dhe shkaqeve të këtij aksidenti.
