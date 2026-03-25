Rikthehet ‘ëndrra amerikane’, ja kriteret për aplikimin në lotarinë DV-2027

TIRANË – Pas një ndërprerjeje njëvjeçare, qytetarët shqiptarë do të kenë sërish mundësi të aplikojnë për programin e njohur si “ëndrra amerikane”, përmes lotarisë së vizave Diversity Visa Lottery.
Sipas njoftimeve zyrtare nga U.S. Department of State, për edicionin DV-2027 janë parashikuar disa ndryshime në procedurat e aplikimit, me qëllim rritjen e sigurisë dhe parandalimin e abuzimeve.
Ndryshimet kryesore
Ndër risitë kryesore përfshihen:
Vendosja e një tarife simbolike aplikimi, rreth 1 euro Detyrimi për të pasur një pasaportë të vlefshme në momentin e aplikimit Dorëzimi i një fotografie të kohëve të fundit Kërkesa për identifikim më të saktë të aplikantit
Po ashtu, janë bërë edhe disa ndryshime teknike në formularin e aplikimit, si zëvendësimi i termit “Gender” me “Sex” dhe përdorimi i “Date of Birth” në vend të “Age”.
Qëllimi i ndryshimeve
Sipas autoriteteve amerikane, këto masa synojnë të garantojnë që aplikimet të jenë autentike dhe lehtësisht të verifikueshme, duke kufizuar aplikimet e pasakta ose të shumëfishta.
Kur hapen aplikimet
Aplikimet për lotarinë amerikane DV-2027 pritet të hapen gjatë periudhës shtator–tetor 2026, ndërsa numri i përfituesve do të mbetet i pandryshuar krahasuar me vitet e mëparshme.
