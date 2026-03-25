Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Rikthehet ‘ëndrra amerikane’, ja kriteret për aplikimin në lotarinë DV-2027
Transmetuar më 25-03-2026, 10:48

TIRANË – Pas një ndërprerjeje njëvjeçare, qytetarët shqiptarë do të kenë sërish mundësi të aplikojnë për programin e njohur si “ëndrra amerikane”, përmes lotarisë së vizave Diversity Visa Lottery.

Sipas njoftimeve zyrtare nga U.S. Department of State, për edicionin DV-2027 janë parashikuar disa ndryshime në procedurat e aplikimit, me qëllim rritjen e sigurisë dhe parandalimin e abuzimeve.

Ndryshimet kryesore

Ndër risitë kryesore përfshihen:

Vendosja e një tarife simbolike aplikimi, rreth 1 euro Detyrimi për të pasur një pasaportë të vlefshme në momentin e aplikimit Dorëzimi i një fotografie të kohëve të fundit Kërkesa për identifikim më të saktë të aplikantit

Po ashtu, janë bërë edhe disa ndryshime teknike në formularin e aplikimit, si zëvendësimi i termit “Gender” me “Sex” dhe përdorimi i “Date of Birth” në vend të “Age”.

Qëllimi i ndryshimeve

Sipas autoriteteve amerikane, këto masa synojnë të garantojnë që aplikimet të jenë autentike dhe lehtësisht të verifikueshme, duke kufizuar aplikimet e pasakta ose të shumëfishta.

Kur hapen aplikimet

Aplikimet për lotarinë amerikane DV-2027 pritet të hapen gjatë periudhës shtator–tetor 2026, ndërsa numri i përfituesve do të mbetet i pandryshuar krahasuar me vitet e mëparshme.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...