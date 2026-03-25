Poloni–Shqipëri, Kombëtarja niset drejt Varshavës për ndeshjen e play-off-it

TIRANË – Kombëtarja Shqiptare e Futbollit është nisur këtë të martë drejt Varshavë, në prag të ndeshjes së parë të fazës play-off përballë Kombëtarja e Polonisë në Futboll.
Kuqezinjtë u nisën nga Arena Kombëtare drejt Aeroporti Ndërkombëtar i Tiranës Nënë Tereza, për të udhëtuar më pas drejt kryeqytetit polak.
Ndeshja do të zhvillohet nesër, në orën 20:45, dhe konsiderohet një përballje vendimtare për ecurinë e Shqipërisë në këtë fazë.
Stafi teknik dhe lojtarët pritet të zhvillojnë seancat e fundit stërvitore në Varshavë, përpara këtij takimi të rëndësishëm.
