Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Poloni–Shqipëri, Kombëtarja niset drejt Varshavës për ndeshjen e play-off-it
Transmetuar më 25-03-2026, 09:50

TIRANË – Kombëtarja Shqiptare e Futbollit është nisur këtë të martë drejt Varshavë, në prag të ndeshjes së parë të fazës play-off përballë Kombëtarja e Polonisë në Futboll.

Kuqezinjtë u nisën nga Arena Kombëtare drejt Aeroporti Ndërkombëtar i Tiranës Nënë Tereza, për të udhëtuar më pas drejt kryeqytetit polak.

Ndeshja do të zhvillohet nesër, në orën 20:45, dhe konsiderohet një përballje vendimtare për ecurinë e Shqipërisë në këtë fazë.

Stafi teknik dhe lojtarët pritet të zhvillojnë seancat e fundit stërvitore në Varshavë, përpara këtij takimi të rëndësishëm.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...