Erion Braçe paraqitet në GJKKO

TIRANË – Deputeti i Partisë Socialiste, Erion Braçe, është paraqitur në orët e para të mëngjesit të kësaj të mërkure në ambientet e Gjykata e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, ku pritet të zhvillohet një seancë gjyqësore lidhur me një çështje për shpifje.
Braçe është parë teksa hynte në ambientet e gjykatës, ndërsa në vendngjarje ndodheshin gazetarë dhe operatorë mediatikë, të cilët i drejtuan pyetje nëse do të paraqitej në Struktura e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar apo në GJKKO.
Në një reagim me tone humori, deputeti u përgjigj shkurt: “S’ka shanse”, duke lënë të kuptohet se nuk ka çështje me SPAK.
Detaje të mëtejshme mbi seancën dhe objektin e plotë të padisë pritet të bëhen të ditura në vijim.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd