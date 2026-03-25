SHBA dërgon rreth 2,000 trupa ushtarake në Lindjen e Mesme

Lëvizje e re ushtarake nga SHBA: mijëra trupa në drejtim të Lindjes së Mesme – çfarë po përgatitet?
Pentagoni ka urdhëruar dërgimin e rreth 2,000 ushtarëve nga Divizioni i 82-të Airborne i ushtrisë amerikane drejt Lindjes së Mesme, për t’i dhënë presidentit Donald Trump më shumë opsione ushtarake, ndërkohë që po shqyrtohen edhe iniciativa diplomatike me Iranin.
Forcat vijnë nga njësia “Immediate Response Force”, një brigadë prej rreth 3,000 ushtarësh që mund të dislokohet kudo në botë brenda 18 orëve.
Kontingjenti përfshin komandantin e divizionit, gjeneral major Brandon R. Tegtmeier, pjesëtarë të stafit të tij, si dhe dy batalione me rreth 800 ushtarë secili. Sipas burimeve, mund të dërgohen edhe më shumë trupa në ditët në vijim.
Së bashku me rreth 4,500 marinsa që tashmë janë në rrugë drejt rajonit, numri total i trupave shtesë të dërguara që nga fillimi i konfliktit arrin në afro 7,000, duke shënuar një rritje të ndjeshme të pranisë ushtarake.
Në total, rreth 50,000 trupa janë të përfshira në operacionin që Pentagoni e quan “Epic Fury”, nga zona të ndryshme si Lindja e Mesme, Evropa dhe SHBA.
Ende nuk është e qartë se ku do të vendosen konkretisht parashutistët, por sipas zyrtarëve, ata do të jenë në një pozicion nga ku mund të ndërhyjnë shpejt ndaj Iranit. Një nga skenarët e mundshëm është përdorimi i tyre për të marrë kontrollin e ishullit Kharg, një pikë kyçe për eksportet e naftës iraniane.
Ndërkohë, rreth 2,300 marinsa nga një njësi ekspedicionare pritet të mbërrijnë në rajon gjatë kësaj jave, ndërsa një njësi tjetër është nisur nga Kalifornia dhe pritet të arrijë deri në mes të prillit.
Ekspertët ushtarakë theksojnë se fillimisht mund të përdoren marinsat për të rikthyer funksionalitetin e infrastrukturës në zonat strategjike, si pista ajrore në ishullin Kharg, të dëmtuara nga sulmet e fundit. Më pas, mund të dërgohen trupa dhe pajisje të tjera përmes avionëve transportues.
Forcat e Divizionit 82 Airborne mund të përdoren si përforcim, megjithatë ato zakonisht nuk transportojnë pajisje të rënda të blinduara, gjë që i bën më të ekspozuara në rast kundërpërgjigjeje.
Këto zhvillime tregojnë një përshkallëzim të mëtejshëm të situatës në rajon, ndërsa mbeten të hapura si opsionet diplomatike ashtu edhe ato ushtarake. /noa.al me të dhëna nga NYT/
VIDEO: Tel Aviv – Një sulm me raketa shkaktoi dëme të shumta në ndërtesa banimi të martën. Pamjet: NYT
