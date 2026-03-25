Këmbimi valutor sot në Shqipëri: luhatje të moderuara për monedhat kryesore

Tregu valutor në Shqipëri paraqitet relativisht i qëndrueshëm gjatë ditës së sotme, me luhatje të lehta në kursin e këmbimit për monedhat kryesore ndërkombëtare.
Sipas të dhënave të fundit:
Dollari amerikan blihet me 82.1 lekë dhe shitet me 83.3 lekë Euro blihet me 95.6 lekë dhe shitet me 96.3 lekë Franga zvicerane blihet me 104 lekë dhe shitet me 105 lekë Paundi britanik blihet me 110.1 lekë dhe shitet me 111.1 lekë
Këto nivele reflektojnë një stabilitet relativ në tregun e brendshëm valutor, ndërsa diferencat mes çmimit të blerjes dhe shitjes mbeten në kufij normalë për aktivitetin bankar dhe këmbimoret.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd