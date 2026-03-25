Mohamed Salah njofton largimin nga Liverpool FC: “Ky klub do të jetë gjithmonë shtëpia ime”

ANGLI – Ylli egjiptian Mohamed Salah ka konfirmuar largimin e tij nga Liverpool FC në fund të këtij sezoni, duke i dhënë fund një epoke të suksesshme në “Anfield”.
Në një video të publikuar në rrjetet sociale, sulmuesi u shpreh: “Fatkeqësisht, kjo ditë ka ardhur”, duke bërë të ditur vendimin e tij për t’u ndarë me klubin anglez, pavarësisht rinovimit të kontratës për dy vite të tjera në fund të sezonit të kaluar.
Vendimi vjen pas një sezoni të shoqëruar me tensione të brendshme, përfshirë raportet jo të qëndrueshme me trajnerin Arne Slot. Edhe pse palët kishin arritur një marrëveshje të përkohshme, kjo nuk rezultoi e mjaftueshme për të bindur lojtarin të qëndrojë deri në përfundim të kontratës.
Një trashëgimi e jashtëzakonshme në “Anfield”
Gjatë qëndrimit të tij 10-vjeçar te Liverpool FC, Salah ka lënë gjurmë të pashlyeshme, duke u shndërruar në një nga figurat më ikonike të klubit dhe të Premier League. Ai regjistroi 435 paraqitje, duke realizuar 225 gola dhe duke dhënë 122 asistime.
Kontributi i tij u kurorëzua me nëntë trofe madhorë, mes të cilëve një UEFA Champions League dhe dy tituj kampionë në Angli. Gjithashtu, ai është shpallur katër herë golashënuesi më i mirë i kampionatit.
Në arenën europiane, Salah ka vendosur një tjetër rekord, duke u bërë lojtari afrikan me më shumë gola në UEFA Champions League.
Mesazh emocional për tifozët
Në mesazhin e tij të lamtumirës, Mohamed Salah theksoi lidhjen e fortë me klubin dhe tifozët:
“Liverpooli është më shumë se një klub futbolli – është pasion, histori dhe një shpirt i veçantë. Kam përjetuar momentet më të bukura të karrierës sime këtu dhe mbështetja juaj ka qenë e jashtëzakonshme.”
Ai shtoi se kujtimet e krijuara në “Anfield” do ta shoqërojnë përgjithmonë, duke e cilësuar Liverpool FC si “shtëpinë e tij”, pavarësisht largimit.
