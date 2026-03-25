Marta Kos ironizon Ramën dhe Vuçiç: A e dinë ata se çdo të thotë të jesh pjesë e Shengen dhe tregut të përbashkët evropian?!

Në një shfaqje të rrallë uniteti muajin e kaluar, Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama dhe Presidenti i Serbisë Aleksandar Vuçiç shkruan një artikull opinion në gazetën gjermane Frankfurter Allgemeine Zeitung, ku shprehën pakënaqësinë për ritmin e ngadaltë të përpjekjeve për të përfituar nga afrimi me BE-në.
Kjo ishte rezultat i “reformave të brendshme, tensioneve gjeopolitike, kufizimeve institucionale dhe shqetësimeve legjitime brenda vendeve anëtare”, shkruan ata.
Në vend të kësaj, ata thanë se vendet e tyre duan të bashkohen me Tregun e Përbashkët, si dhe me zonën pa kufij Schengen, pa marrë të drejtat politike dhe fuqinë e vetos që kanë anëtarët e plotë. Plani, i cili do të krijonte një BE me dy nivele – një për ata që vendosin rregullat dhe një për ata që i ndjekin – është mbështetur nga disa vende të vogla kandidate dhe është pritur me skepticizëm nga Moldavia dhe Ukraina, të cilat synojnë të pranohen në mënyrë të barabartë si vendet e tjera.
Megjithatë, Komisionerja për Zgjerimin, Marta Kos e hodhi poshtë këtë thirrje, duke thënë se nuk është e sigurt nëse liderët “e dinë sa shumë duhet të realizosh nëse dëshiron të jesh pjesë e Schengen apo e tregut të përbashkët”.
"Procesi i reformave është i vështirë si për integrimin ekonomik ashtu edhe për anëtarësimin në BE", shtoi Kos, duke folur në samitin “Competitive Europe” të POLITICO-s.
Asnjë vend nuk është bërë anëtar që nga Kroacia në vitin 2013.
