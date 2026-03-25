Stenaldo, apo Mateo? Ja banori që u eliminua nga publiku

Një nominim i fortë mes Stenaldos dhe Mateos ka përfunduar me eliminimin e njërit prej tyre nga votat e publikut.
Stenaldo është banori që ka lënë shtëpinë, pasi rezultoi më pak i votuari për të vijuar rrugëtimin e tij në spektaklin “Big Brother VIP Albania 5”.
Këtë herë, mënyra e komunikimit të rezultatit ishte ndryshe nga herët e tjera. Në dhomën e rrëfimit u thirrën personat më të afërt të dy banorëve: Mali, mik i Stenaldos, dhe Brikena, e afërt me Mateon. Ishin pikërisht ata që u përcollën lajmin finalistëve të nominimit, ku rezultati ishte pozitiv për Mateon dhe negativ për Stenaldon.
Ndërkohë, nominimi mes dy banorëve u hap të shtunën, pas avantazhit të fituar nga Rogerti si lider i shtëpisë. Ai vendosi të përballë në nominim Stenaldon dhe Mateon, duke i lënë në dorë publikut vendimin përfundimtar.
