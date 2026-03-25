Parashikimi i motit për datën 25 mars 2026

Ditën e mërkurë, vendi ynë do të ndikohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme. Moti parashikohet i kthjellët me alternime vranësirash, të cilat pritet të jenë më të përqendruara kryesisht përgjatë zonave malore.
Era do të fryjë me drejtim verilindje–veriperëndim, me shpejtësi mesatare rreth 7 m/s. Herë pas here, përgjatë vijës bregdetare dhe në ultësirën perëndimore, ajo pritet të arrijë shpejtësi deri në 15 m/s.
Sa i përket kushteve detare, në detin Adriatik dhe në detin Jon valëzimi parashikohet i forcës 1–3 ballë.
