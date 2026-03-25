AP: Ushtria iraniane tallet me pretendimin e Trump për negociatat SHBA-Iran

Deklarata e papritur nga Irani ngre pikëpyetje për “marrëveshjen” me SHBA – çfarë po ndodh në prapaskenë?
Zyrtarë ushtarakë iranianë kanë hedhur poshtë pretendimet për negociata me Shtetet e Bashkuara, duke vënë në dyshim një plan të propozuar për armëpushim.
Zëdhënësi i ushtrisë iraniane, Ebrahim Zolfaghari, në një deklaratë publike ka ironizuar pretendimet e SHBA-së për bisedime, duke sugjeruar se nuk ka negociata reale në zhvillim. Sipas tij, qëndrimi i Iranit nuk ka ndryshuar dhe nuk pritet të ndryshojë.
Ndërkohë, një plan me 15 pika i propozuar nga Uashingtoni është dorëzuar në Teheran përmes ndërmjetësve nga Pakistani, të cilët kanë ofruar të presin bisedime të reja mes dy vendeve.
Presidenti amerikan Donald Trump ka deklaruar se ka përpjekje për negociata, por deklaratat nga pala iraniane tregojnë një realitet tjetër, duke krijuar paqartësi mbi ecurinë e situatës.
Në të njëjtën kohë, SHBA po shton praninë ushtarake në rajon, me dislokimin e mijëra trupave shtesë, ndërsa zhvillimet në terren vazhdojnë të jenë intensive.
Sulmet ajrore dhe përdorimi i raketave dhe dronëve kanë rritur tensionet në Lindjen e Mesme, duke ndikuar edhe në ekonominë globale. Çmimet e naftës janë rritur ndjeshëm dhe trafiku detar në ngushticën e Hormuzit është përballur me vështirësi.
Këto zhvillime po shtojnë presionin ndërkombëtar për një zgjidhje të situatës, ndërsa mbetet e paqartë nëse një marrëveshje është afër apo jo. /noa.al me të dhëna nga AP/
