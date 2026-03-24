Erdogan paralajmëron: Izraeli mund të bojkotojë bisedimet për paqe me Iranin
Transmetuar më 24-03-2026, 23:07

Ankara, 24 Mars 2026 – Presidenti i Turqisë, Rexhep Tajip Erdogan, ka deklaruar se konflikti që përfshin Izraelin, SHBA-në dhe Iranin është një “luftë e paligjshme”, të cilën e ka nisur kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu.

Në një fjalim televiziv pas mbledhjes së kabinetit në Ankara, Erdogan tha se pasojat e luftës po ndihen nga e gjithë bota dhe kritikoi qëndrimin maksimalist të Izraelit, duke paralajmëruar se mund të pengojë përpjekjet diplomatike.

“25 ditët e fundit kanë treguar se, megjithëse kjo është lufta e Izraelit, bota po paguan çmimin. Është lufta e Netanyahut për pushtet, por 8 miliardë njerëz po vuajnë pasojat,” deklaroi presidenti turk.

Erdogan shtoi se Turqia ishte ndër vendet e para që kuptoi saktë përshkallëzimin e dhunës në rajon dhe se qëndrimi radikal i Izraelit mund të sabotojë proceset e mundshme diplomatike, duke kërcënuar stabilitetin ekonomik dhe politik në Lindjen e Mesme.

