Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Udha e Kryqit në kishën e Shna Ndout në Laç, qindra besimtarë përkujtuan sakrificën e Krishtit
Transmetuar më 24-03-2026, 23:02

Laç, 24 Mars 2026 – Arqipeshkvi i dioqezës Tiranë-Durrës, imzot Arjan Dodaj, së bashku me përfaqësues të tjerë të klerit katolik, udhëhoqën ritualin fetar të Udhës së Kryqit në kishën e Shna Ndout në Laç.

Qindra besimtarë u mblodhën për të ndjekur ritualin, i cili simbolizon rrugën e mundimeve dhe sakrificën e Jezu Krishtit deri në kryqëzim. Ky aktivitet u zhvillua gjatë njërës prej 13 të martave të shenjta, periudhë e cila shoqërohet me pelegrinazhe të shumta në Kishën e Laçit.

Besimtarët ndoqën 14 ndalesat e Udhës së Kryqit, duke u lutur dhe duke lëvduar Zotin. Në fjalën e tij, Arqipeshkvi Dodaj e përshkroi këtë ritual si një çelës në errësirë, që i thërret ndërgjegjes së njeriut për të mos abuzuar me të mirat që Zoti i ka besuar dhe për të kujtuar se jemi të gjithë kalimtarë në këtë botë.

Rituali u krye në prag të festës së Pashkës Katolike, duke theksuar vlerën shpirtërore dhe bashkimin e besimtarëve në këtë periudhë të shenjtë.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...