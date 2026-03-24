Udha e Kryqit në kishën e Shna Ndout në Laç, qindra besimtarë përkujtuan sakrificën e Krishtit

Laç, 24 Mars 2026 – Arqipeshkvi i dioqezës Tiranë-Durrës, imzot Arjan Dodaj, së bashku me përfaqësues të tjerë të klerit katolik, udhëhoqën ritualin fetar të Udhës së Kryqit në kishën e Shna Ndout në Laç.
Qindra besimtarë u mblodhën për të ndjekur ritualin, i cili simbolizon rrugën e mundimeve dhe sakrificën e Jezu Krishtit deri në kryqëzim. Ky aktivitet u zhvillua gjatë njërës prej 13 të martave të shenjta, periudhë e cila shoqërohet me pelegrinazhe të shumta në Kishën e Laçit.
Besimtarët ndoqën 14 ndalesat e Udhës së Kryqit, duke u lutur dhe duke lëvduar Zotin. Në fjalën e tij, Arqipeshkvi Dodaj e përshkroi këtë ritual si një çelës në errësirë, që i thërret ndërgjegjes së njeriut për të mos abuzuar me të mirat që Zoti i ka besuar dhe për të kujtuar se jemi të gjithë kalimtarë në këtë botë.
Rituali u krye në prag të festës së Pashkës Katolike, duke theksuar vlerën shpirtërore dhe bashkimin e besimtarëve në këtë periudhë të shenjtë.
