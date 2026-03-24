Pse disa ende besojnë se alienët ndërtuan qytetërimet e lashta? Arkeologjia shpjegon të vërtetën

Ideja se qytetërimet e lashta, si piramidat e Egjiptit apo Göbekli Tepe në Turqi, nuk mund të jenë ndërtuar pa ndihmën e alienëve, vazhdon të tërheqë miliona njerëz, megjithëse shkenca ka dëshmi të qarta se nuk ka pasur ndërhyrje jashtëtokësore.
Ky besim u popularizua nga autori zviceran Erich von Däniken, i cili në librin e tij të vitit 1968 sugjeroi se monumentet madhështore nuk mund të ishin prodhim i vetëm i njeriut. Idetë e tij, megjithëse vazhdimisht të sfiduara nga arkeologët, u përhapën edhe përmes programeve televizive si “Ancient Aliens” në History Channel.
Çfarë thotë shkenca
Ekspertët arkeologjikë theksojnë se piramidat në Giza u ndërtuan nga mijëra punëtorë të organizuar me sisteme logjistike, furra buke dhe mjete të thjeshta pune. Në Göbekli Tepe, monumentet prej guri u ngritën nga komunitete gjuetarësh-mbledhës mijëra vite para shpikjes së shkrimit. Në Trojë, shtresat e njëpasnjëshme tregojnë rindërtim dhe përshtatje gjatë shekujve, jo ndërhyrje misterioze.
Shkencëtarët nënvizojnë se precizioni apo madhësia e këtyre strukturave nuk kërkon teknologji jashtëtokësore, por planifikim, përvojë dhe bashkëpunim njerëzor.
Pse teoritë e alienëve vazhdojnë të jenë tërheqëse
Sipas studiuesve të psikologjisë dhe historianëve:
Monumentet e lashta tërheqin kuriozitet dhe pasiguri; pseudoshkenca mbush boshllëqet me spektakël. Ideja e vizitorëve kozmikë ofron ngushëllim ekzistencial dhe dramatizon të kaluarën. Media digjitale dhe programet televizive përshpejtojnë përhapjen e këtyre teorive, duke konkurruar me shpjegimet e ngadalta shkencore.
Konkluzioni i ekspertëve
Arkeologjia moderne tregon se krijimtaria e lashtë ishte gjithmonë njerëzore. Monumentet, qytetet dhe strukturat e mëdha janë rezultat i bashkëpunimit, eksperimentimit dhe durimit të brezave të tërë. Sipas ekspertëve, arritjet e jashtëzakonshme nuk janë prova e vizitorëve kozmikë, por dëshmi e aftësisë dhe inovacionit njerëzor.
“E jashtëzakonshmja nuk ka qenë kurrë jashtëtokësore. Ajo ka qenë gjithmonë njerëzore,” thekson LiveScience.
