Ndërsa flitet për armëpushim, SHBA dislokon forcat elitare në Lindjen e Mesme, përgatitje për operacione ndaj Iranit

WASHINGTON – Shtetet e Bashkuara kanë dislokuar një grup njësish elitare ushtarake në Lindjen e Mesme, në një lëvizje që tregon përgatitje për operacione të mundshme ndaj objektivave strategjikë në Iran.
Në këtë dislokim përfshihen disa nga njësitë më të avancuara të operacioneve speciale amerikane, përfshirë:
160th SOAR (Night Stalkers), e specializuar në transport dhe mbështetje ajrore për operacione sekrete; Regjimenti i 75-të Ranger, i njohur për ndërhyrje të shpejta dhe goditje ndaj objektivave me vlerë të lartë; Delta Force (1st SFOD-D), njësia elitare kundër terrorizmit dhe misioneve me rrezik të lartë; 1st dhe 5th Special Forces Group, me përvojë në luftë jo-konvencionale dhe mbështetje të forcave lokale; Navy SEALs, të specializuar në operacione detare dhe ndërhyrje nga ajri, toka dhe deti.
Sipas analizave të ekspertëve, këto dislokime mund të lidhen me disa skenarë operacionalë:
Kontrolli i ishujve strategjikë pranë Ngushticës së Hormuzit, një pikë kyçe për transportin global të naftës; Sigurimi i ishullit Kharg, terminali kryesor i eksporteve të naftës iraniane; Operacione të mundshme ndaj objekteve bërthamore iraniane ose infrastrukturave të tjera me vlerë strategjike të lartë.
Kjo lëvizje e SHBA-së vjen pas sulmit të koordinuar të Izraelit dhe Uashingtonit ndaj centralit bërthamor të Bushehr, duke rritur tensionet në rajon dhe shqetësimet për sigurinë e transportit të energjisë dhe stabilitetin e përgjithshëm në Lindjen e Mesme.
