Sulmi më i madh ajror në Ukrainë: Rusia lëshon qindra dronë drejt qyteteve kryesore

KIEV – Ukraina është goditur nga një prej sulmeve ajrore më të mëdha që nga nisja e luftës me Rusia, ku sipas autoriteteve janë përdorur gjithsej 948 dronë në harkun e 24 orëve të fundit, duke shkaktuar viktima dhe dëme të konsiderueshme në infrastrukturë.
Burime zyrtare ukrainase bëjnë të ditur se mbi 400 dronë janë lëshuar vetëm gjatë pasdites së së martës, pas një vale bombardimesh gjatë natës që la të paktën pesë persona të vdekur.
Në qytetin e Lviv, kryebashkiaku Andriy Sadovyi raportoi të paktën 22 të plagosur, duke paralajmëruar se numri mund të rritet. Autoritetet lokale publikuan pamje të një ndërtese banimi të përfshirë nga flakët pranë një objekti historik.
Ndërkohë, kreu i rajonit, Maksym Kozytskyi, njoftoi se manastiri Bernardine, një monument i shekullit të XVI, pjesë e trashëgimisë së mbrojtur nga UNESCO, ka pësuar dëmtime.
Sulme janë raportuar edhe në Ivano-Frankivsk, Vinnytsia dhe Ternopil. Në Ivano-Frankivsk, sipas guvernatores Svitlana Onyshchuk, dy persona humbën jetën dhe katër të tjerë u plagosën, mes tyre edhe një fëmijë gjashtëvjeçar. Po ashtu janë dëmtuar objekte civile, përfshirë një spital lindjeje.
Në Vinnytsia, një person u vra dhe 11 të tjerë u plagosën gjatë sulmeve të pasdites.
Zëdhënësi i Forcave Ajrore të Ukrainës, Yurii Ihnat, deklaroi se një numër i madh dronësh hynë në hapësirën ajrore nga veriu, duke lëvizur në formacione të organizuara, dhe e cilësoi operacionin si një nga më të mëdhenjtë e këtij lloji që nga fillimi i luftës.
Ndërkohë, edhe territori rus ka pësuar pasoja. Guvernatori i rajonit të Kursk njoftoi se një person u vra dhe 13 të tjerë u plagosën pas një sulmi me dronë nga Ukraina ndaj një ndërmarrjeje bujqësore.
Situata mbetet e tensionuar, ndërsa përshkallëzimi i sulmeve ajrore rrit shqetësimet për një intensifikim të mëtejshëm të konfliktit.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd