Sulm pranë centralit bërthamor në Iran, raportohen goditje në Bushehr

TEHERAN – Organizata e Energjisë Atomike e Irani ka deklaruar se Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Izraeli kanë ndërmarrë një sulm në zonën përreth centralit bërthamor të Bushehrit gjatë mbrëmjes.
Sipas raportimeve të IRNA, sulmi nuk ka shkaktuar dëme në strukturën e centralit dhe nuk raportohet për viktima.
Autoritetet iraniane nuk kanë dhënë ende detaje të mëtejshme mbi rrethanat e incidentit, ndërsa situata mbetet e tensionuar në rajon.
