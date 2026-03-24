Sulm pranë centralit bërthamor në Iran, raportohen goditje në Bushehr
Transmetuar më 24-03-2026, 21:53

TEHERAN – Organizata e Energjisë Atomike e Irani ka deklaruar se Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Izraeli kanë ndërmarrë një sulm në zonën përreth centralit bërthamor të Bushehrit gjatë mbrëmjes.

Sipas raportimeve të IRNA, sulmi nuk ka shkaktuar dëme në strukturën e centralit dhe nuk raportohet për viktima.

Autoritetet iraniane nuk kanë dhënë ende detaje të mëtejshme mbi rrethanat e incidentit, ndërsa situata mbetet e tensionuar në rajon.

